Tres décadas de la Festa de la Sardana en Artesa

Artesa de Segre acogió ayer la 30ª Nit de la Sardana, que reunió a más de 300 sardanistas e incluyó la clausura del 50º Concurso de Colles Sardanistes, donde la colla Dolç Infern se alzó con el título principal. El diseñador y músico de Verdú Flavià Boleda recibió el Premio Sardalleida 2026 por su innovador proyecto Bolo 01. Encreuaments Sardanístics, mientras que el Premio Rotllana fue para el ayuntamiento de Palamós. Se reconoció la trayectoria del Consell del Segrià por los 20 años del Sardanes a la Fresca. El acto rindió homenaje a la recientemente fallecida Montserrat Carulla de Miralcamp, impulsora del programa “Saltem i Ballem”, y concluyó con un espectáculo de danza y cobla, antes del relevo organitzativo a Alpicat para 2027.