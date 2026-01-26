“Matanza del cerdo” en el Centro Galego

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Centre Galego de Lleida celebró ayer su ya tradicional fiesta de “La Matanza del Cerdo” en su local social, situado en la calle Pare Palau número 2 en el barrio de Pardinyes. Un evento que contó con la presencia de diversas autoridades locales. Todos los participantes pudieron degustar un almuerzo confeccionado con productos derivados de este animal traídos expresamente de Galicia. Para rematar el festín se ofreció a todos los comensales una queimada. En esta comida de hermandad participaron cerca de medio centenar de personas.