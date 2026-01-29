Siete casos de sarampión en Lleida

El Servicio de Vigilancia Epidemiológica de Lleida detectó el año pasado siete casos de sarampión, cuando en 2024 no se registró ninguno, según datos facilitados ayer a este diario por el departamento de Salud. Precisamente el martes, la Organización Mundial de la Salud retiró a España el estatus de país libre de esta patología al considerar que se ha establecido la transmisión endémica en un contexto de aumento de casos a nivel internacional y de descenso de las tasas de vacunación en algunos países.

En Catalunya, el año pasado se confirmaron 75 casos de sarampión, lo que representa un incremento del 120% respecto a 2024, cuando fueron 34 casos. La mayoría de ellos, el 58%, se diagnosticaron entre personas de entre 16 y 45 años. Otros 15, el 21%, fueron en niños y niñas menores de 5 años. El 66% de los afectados fueron hombres (47) y 24 mujeres, con el 34% del total. Al respecto, Salud recordó que en la mayoría de los casos detectados las personas no estaban vacunadas o lo estaban de manera incompleta.

En cuanto a la cobertura vacunal, según datos propios y provisionales de Salud Pública, en la región sanitaria de Lleida la primera dosis de la triple vírica (sarampión, paperas y rubeola) es del 96,37% y la segunda dosis, del 94,65%. En la región sanitaria del Alt Pirineu i Aran, la primera dosis tiene una cobertura del 94,99% y la segunda, del 90,32%. En el conjunto de Catalunya, la cobertura de la vacuna es del 95,86% en la primera dosis y del 93,94% en la segunda, según confirmó ayer Salud. De hecho, en la segunda dosis no se alcanza el 95% recomendado por la OMS, por lo que insta a reforzar la vigilancia.

Según se expone en la web Canal Salut, el sarampión es una enfermedad vírica caracterizada por una erupción rojiza en la piel. Es muy contagiosa y se incuba en las células de la faringe y en los conductos respiratorios. Dura entre siete y diez días como media y la patología es más grave en niños muy pequeños y en adultos. La principal recomendación de Salud Pública para evitar contagios es la vacunación según las indicaciones vigentes y en las edades indicadas según el calendario. También es importante se identifique a las personas parcialmente o incorrectamente inmunizadas.