SEGRE

Josep Maria Maya expone ‘Escriptores’ en la irreductible

Montserrat Roig es la protagonista de uno de los retratos de la exposición de Josep Maria Maya. - JOSEP MARIA MAYA

Montserrat Roig es la protagonista de uno de los retratos de la exposición de Josep Maria Maya. - JOSEP MARIA MAYA

SEGRE REDACCIÓ
Publicado por
Segre

Creado:

Actualizado:

En:

El artista Josep Maria Maya es el protagonista de la exposición Escriptores, que se inaugurará el próximo lunes en la librería la irreductible de Lleida. La muestra nació en 2016 como idea para “decorar” la librería Victoria de Málaga durante el mes de marzo. En 2019, la colección –renovada y ampliada, después de algunas bajas– llegó a la Biblioteca Municipal de Galapagar (Madrid) y, parcialmente, también se han expuesto en el Bar Centro de Maldà en 2017; y en Promethea (Lleida), en 2024. Está formada por 16 retratos, entre ellos el de Montserrat Roig.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking