Josep Maria Maya expone ‘Escriptores’ en la irreductible

El artista Josep Maria Maya es el protagonista de la exposición Escriptores, que se inaugurará el próximo lunes en la librería la irreductible de Lleida. La muestra nació en 2016 como idea para “decorar” la librería Victoria de Málaga durante el mes de marzo. En 2019, la colección –renovada y ampliada, después de algunas bajas– llegó a la Biblioteca Municipal de Galapagar (Madrid) y, parcialmente, también se han expuesto en el Bar Centro de Maldà en 2017; y en Promethea (Lleida), en 2024. Está formada por 16 retratos, entre ellos el de Montserrat Roig.