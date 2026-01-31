'Rip Deal': la nueva técnica para robar utilizando billetes falsos

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado 23 de enero a dos hombres, de 23 y 25 años, a Barcelona como presuntos autores de una estafa utilizando la técnica 'Rip Deal'.

Este método consiste en contactar con personas que tienen a la abanica un inmueble u objeto de valor, y una vez se han ganado la confianza, conseguir una transacción de billetes legales por otros de falsos.

En el caso del crimen de Barcelona, tenían la intención de estafar 30.000 euros, y los autores se reunieron con la víctima en un hotel con la excusa de cerrar una compraventa de una vivienda. Según un comunicado de Mossos de este sábado, los agentes observaron a dos individuos "con actitud nerviosa" que acompañaban a un tercer hombre, los dos primeros accedieron dentro del hotel. Una vez en el interior del edificio, se reunieron con una mujer y se intercambiaron maletas de forma "discreta" y los dos hombres llevaron los maletines al lavabo para verificar el contenido.

Al registrar el contenido de las maletas que habían recibido a las víctimas, comprobaron que en el interior había un total de 140.000 euros fraccionado en billetes de 200 euros, presuntamente falsos. Por otra parte, uno de los hombres sospechosos llevaba dentro de la mochila una maquina de contar billetes, otra de detección de billetes falsos y 54 billetes de 200 euros aparentemente falsos. El segundo hombre, que llevaba el maletín que habían recibido de la parte vendedora, contenía 30.000 euros en billetes de curso legal.

La confianza, clave para cometer la estafa

Los Mossos afirman en el comunicado que los hechos se iniciaron unas semanas antes cuando un hombre se puso en contacto con la parte vendedora, la víctima, para adquirir un piso valorado en un millón de euros. Con reuniones presenciales y llamadas telefónicas consiguió crear una relación comercial de confianza, al mismo tiempo de mostrar su solvencia. Así pues, la víctima aceptó hacer la transacción con unas condiciones determinadas: hacer una parte del pago, de 110.000 euros, en efectivo en un sitio concreto, e intercambiar 30.000 euros en billetes "de alto valor" por otros de "menor valor".

De esta forma, la víctima obtenía un maletín con 140.000 euros, mayoritariamente de billetes falsos, y los presuntos estafadores conseguían 30.000 euros en efectivo y en curso legal.