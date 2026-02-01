Domingo con retrasos de 20 minutos al R2 Sur por una incidencia a la infraestructura entre Sants y Bellvitge

Publicado por Redacció Guissona Creado: Actualizado:

Los trenes del R2 Sur de Alrededores circulan este domingo con retrasos que pueden superar los 20 minutos por término medio por una incidencia a la infraestructura entre Sants y Bellvitge, según ha informado Renfe. También hay demoras de unos 20 minutos al R4 entre Sant Vicenç de Calders y Sant Sadurní d'Anoia derivadas de las limitaciones de velocidad. Ayer sábado unas obras programadas en Juneda (Garrigues) ampliaron el servicio alternativo por carretera de las líneas R13 y R14 hasta Lleida, en lugar de hacerlo hasta Vinaixa. Rodalies opera este domingo a la mayoría de líneas con demoras en frecuencias habituales por las limitaciones de velocidad y manteniendo los tramos con servicio alternativo de bus por la revisión de puntos que se está haciendo a la red.