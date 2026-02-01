Experto recomienda descartar el ayuno y la dieta astringente para combatir la gastroenteritis vírica

Publicado por Redacció Guissona Creado: Actualizado:

La gastroenteritis vírica es una patología frecuente durante los meses de invierno, igual que el resfriado o la gripe, y afecta especialmente a los menores de cinco años y las personas mayores, colectivos con un riesgo más elevado sufrir complicaciones. Según los expertos, para combatirla no se recomienda ni el ayuno ni la dieta astringente, ni tampoco el consumo de refrescos o bebidas isotónicas.

Así lo señala Julio Maset, médico de Cinfa, que explica que la gastroenteritis es “una inflamación del estómago causada por determinados virus que altera la capacidad del intestino por regular la absorción y la secreción de agua y sales”. Esta alteración se manifiesta con síntomas como diarrea, vómitos, fiebre habitualmente baja y dolor abdominal. Uno de los principales riesgos es la deshidratación, que puede ser grave en niños y personas de edad avanzada, y que se puede detectar a través de signos como la boca seca, la falta de lágrimas al llorar o la disminución de la orina.

El contagio se puede producir incluso antes de que aparezcan los síntomas y algunos días después de la recuperación, ya que el virus está presente en las deposiciones y los vómitos. En el caso del norovirus, uno de los agentes más comunes, la transmisión puede darse a través de alimentos o líquidos contaminados, compartiendo utensilios o tocando superficies infectadas y llevándose después las manos a la boca. Por este motivo, Maset insiste en la importancia de extremar las medidas de higiene, especialmente el lavado frecuente de manos y la desinfección de superficies.

Con respecto al tratamiento, los síntomas suelen durar de uno a tres días y la enfermedad acostumbra a remitir sola con una correcta hidratación. El objetivo principal es evitar la deshidratación mediante la ingesta de líquidos formulados específicamente para reponer sales y minerales, como los sueros de rehidratación oral que se venden a las farmacias. Estos se tienen que coger a pequeños tragos cada quince o treinta minutos para facilitar la tolerancia.

Contrariamente a la creencia popular, no hay que dejar de comer: se recomienda reanudar la alimentación habitual tan pronto como sea posible, optando por alimentos suaves y evitando los ricos en grasas o azúcares. Los antibióticos y los antidiarreicos no son útiles en las infecciones víricas y pueden empeorar el cuadro. Ante signos de deshidratación o si los síntomas persisten más allá de unos días, los especialistas recuerdan la importancia de consultar al médico.