Más de un centenar de tractores en los Tres Tombs de La Ràpita

El pueblo de La Ràpita, en la Noguera, celebró ayer los tradicionales Tres Tombs en honor a Sant Antoni, informa Eric Garcia. La jornada, que reunió a más de un centenar de tractores, arrancó con un desayuno popular y actividades infantiles, que la breve aparición de la lluvia no consiguió suspender. Al mediodía comenzaron los Tres Tombs, primero con los tractores más antiguos y después con maquinaria más moderna, que recibieron la bendición del cura de La Ràpita. Durante la festividad, también destacó la presencia de un carruaje de caballos en el que se podían montar todos aquellos que se animaron a pasear por las calles del pueblo. Tras la bendición, la organización ofreció en la plaza del pueblo un pequeño aperitivo a los vecinos, antes de un gran almuerzo popular en el pabellón municipal como final de la fiesta.