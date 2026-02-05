“En la prevención nos va la vida”

Apostar por el diagnóstico precoz, invertir más en investigación y asegurar el bienestar emocional y psicológico de pacientes y familiares fueron las principales reivindicaciones ayer en el Día Mundial contra el Cáncer. Un año más, la plaza Paeria de la capital del Segrià volvió a llenarse de música en un acto organizado por la Associació contra el Càncer a Lleida. Antes, Montserrat Cerqueda fue una de las encargadas de leer el manifiesto. En declaraciones a SEGRE, defendió la importancia de la prevención y el diagnóstico precoz en la lucha contra esta enfermedad. “Es que nos va la vida”, destacó. “Hay personas que tienen miedo a ir al médico por si les encuentran algo, pero es que no podemos dejar de ir y hacernos revisiones”, remarcó. También leyó el texto Ramon Mesegué en representación de la Associació Lleidatana d'Ostomitzats, quien reclamó la necesidad de incrementar la sensibilización y visibilización del colectivo. “Una ostomía puede ser causada por otros motivos pero el principal es el cáncer. Yo no sabía lo que era hasta que el médico me lo planteó como la única oportunidad para intentar salvar mi vida”, aseguró. Asimismo, defendió la necesidad de incrementar los recursos para garantizar el bienestar emocional y social de pacientes y familiares a lo largo de todo el proceso de la enfermedad, incluso al final de vida. “Hemos avanzado mucho en investigación, pero no podemos permitirnos que esto cambie, al contrario, debe aumentar para poder aportar soluciones que a la larga nos puedan salvar la vida”, afirmó.

Según datos de Salud, se estima que el año pasado se diagnosticaron 2.549 nuevos casos de cáncer en las comarcas leridanas. En hombres, el 20,4% de los tumores fueron de próstata, seguidos de colorrectales (16,8%) y pulmón (15,5%). En mujeres, el 29,2% fueron de mama, colorrectales (14,8%) y pulmón (8,1%). En cuanto a la mortalidad, en las mujeres hubo las mismas defunciones por cáncer de mama que de pulmón, con 61, cuando en 2024 este último fue la tercera causa de mortalidad por esta enfermedad.