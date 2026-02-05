Marc Cerón, miembro de la junta de la Acadèmia de Gastronomia

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El leridano Marc Cerón, empresario y director de Ilerda Serveis, ha entrado a formar parte de la junta directiva de la Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició (ACGN), que preside Joan Font en sustitución de Carles Vilarrubí, que murió el 28 de diciembre. Cerón, académico desde hace cuatro años, ejercerá como vocal en la mesa directiva, que marcará el rumbo de la institución hasta 2030. Abogado de profesión, socio fundador del bufete Font & Conde, Font es patrón de la Fundació Vila Casas y miembro de la Associació de Bibliòfils de Barcelona. En este encargo, Font trabajará acompañado por una setentena de académicos con una trayectoria consolidada en el mundo de la gastronomía y reconocido prestigio en los ámbitos cultural, empresarial, científico y universitario. Entre ellos figuran las dos vicepresidentas, Carme Ruscalleda y Rosa Mayordomo; la secretaria Cristina Cabañas; y el tesorero, Ramon Agenjo. Completan la lista de vocales Paco de la Rosa, Montse Folch, Ignacio Garcia-Nieto, Toni Massanés, Ferran Rodes, Valentí Roqueta, Jordi Vilaseca y Elena Yepes. Además de la publicación de nuevos trabajos especializados, uno de los principales cometidos de la ACGN es la entrega de los Premis Nacionals de Gastronomia, la parte más visible de su misión.

Fundada en 1989 por el periodista, gastrónomo e historiador Néstor Luján junto a un grupo de apasionados de la cocina catalana, la ACGN se dedica a preservar, promover y desarrollar la cultura y el patrimonio culinario y gastronómico de Catalunya.