Proyecto radiofónico en el Solsonès para romper estigmas en salud mental

El consell comarcal del Solsonès y la emisora pública Solsona FM han puesto en marcha un programa radiofónico sobre salud mental para abodar esta problemática en el mundo rural. El programa, que se emitirá una vez al mes, se llama Enten(i)ment y cuenta con la participación de la psicóloga del Centre Sanitari del Solsonès Núria Sánchez. “En el mundo rural cuesta más hablar de salud mental por miedo a lo que dirán o porque no quieres que te etiqueten”, expuso Sánchez, que aseguró que con el programa quieren “romper mitos y estigmas”. La primera emisión será mañana coincidiendo con la celebración del Carnaval y se pondrá el foco en cómo se vive la salud mental en un contexto festivo.

Por su parte, la directora de Solsona FM, Roser Clotet, destacó que “no queremos hacer terapia de grupo” sino “sensibilizar a la población y que desde su casa puedan escuchar los consejos y vivir con naturalidad los problemas de salud mental”. Cada capítulo durará media hora y se hablará de cuestiones como la ansiedad, la presión social, la autoestima, el uso de pantallas, la adolescencia o el estrés. Además de aportar datos reales, se presentarán herramientas prácticas y se plantearán situaciones cotidianas