Teresa Font, nueva directora del Museu Catedral de La Seu d’Urgell

Teresa Font fue nombrada ayer directora del Museu Catedral de La Seu d’Urgell por el obispo Josep-Lluís Serrano, en sustitución de Josep Maria Mauri. Font, que permanecerá en el cargo durante los próximos cuatro años, es licenciada en Historia y Geografía, especializada en Historia del Arte por la Universitat de Barcelona (UB). También cuenta con un máster en Gestión del Patrimonio y Museología, igualmente por la UB. La nueva directora del museo es además diplomada en Artes y Oficios, especializada en grabado y pintura por la Escola Massana-Escola Llotja de Barcelona. Desde 2013, trabaja en el Museu Catedral como técnica y es la responsable de la gestión de las colecciones, centrada en la conservación y la documentación. El Museu es una institución de la Iglesia diocesana del Urgell que tiene como objetivo preservar los bienes sacro-artísticos de la catedral y de las otras iglesias de la diócesis, en coherencia con su función cultural y religiosa. Asimismo, promueve el conocimiento, el estudio y la difusión de las obras, contribuyendo al crecimiento cultural y espiritual.