Incapacidad absoluta para dos leridanas por fibromialgia

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha dictado dos sentencias en las cuales reconoce la incapacidad permanente absoluta para cualquier trabajo a afectadas de fibromialgia y patologías derivadas.

En uno de los casos, el Juzgado de lo Social 1 de Lleida estimó la demanda de una trabajadora, responsable de tienda, en la cual declaró en situación de incapacidad permanente total para su profesión habitual al presentar un cuadro pluripatológico que incluye trastorno depresivo con agorafobia, fibromialgia y síndrome de fatiga crónica en grado III.

La demandante recurrió al TSJC, que le reconoce la incapacidad de ejercer cualquier tipo de trabajo al considerar que “estas patologías graves le impiden unos mínimos de continuidad, eficiencia y profesionalidad”. De esta forma, condena al Instituto de la Seguridad Social (INSS) a pagarle una pensión vitalicia.

El tribunal también rechaza un recurso de la Seguridad Social contra la sentencia que reconoció a una leridana la incapacidad permanente absoluta al tener fibromialgia y síndrome de fatiga crónica, entre otras enfermedades. La trabajadora ejercía su actividad como vigilante de un aparcamiento. El INSS le tendrá que pagar una pensión vitalicia y mensual equivalente al 100% de su base reguladora.