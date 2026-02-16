El Pirineo lidera el aumento de sanciones ambientales con 622 denuncias

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Los espacios naturales de Lleida y el Pirineo se han convertido en uno de los principales focos de actuación de los Agentes Rurales durante 2025.

El despliegue del Plan de Refuerzo de la Vigilancia ha situado al Alt Pirineu como el territorio con más denuncias por conductas ilícitas en espacios protegidos de toda Catalunya, con un total de 622 sanciones, lo que supone un incremento del 90% respecto a 2024, con un total de 9.993 actuaciones (+128%).

Este aumento va ligado a una presión creciente sobre un total de 22 entornos de alto valor ecológico catalanes como el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, el Parc Natural de l’Alt Pirineu o la Serra del Montsec, especialmente durante fines de semana y períodos vacacionales.

En el llano de Lleida con 1.210 actuaciones (+98%) se sancionaron 15 casos (+36%).

El Plan de Refuerzo ha supuesto la movilización de más de un centenar de agentes en los 22 espacios naturales protegidos, con un peso destacado en Lleida por la extensión y complejidad del territorio. En el Pirineo, la vigilancia se ha llevado a cabo de día y de noche, mediante patrullas terrestres y con el apoyo de drones y medios aéreos, esenciales para controlar áreas de difícil acceso y detectar infracciones en zonas alejadas de los núcleos urbanos.

Las actuaciones en prevención de incendios forestales también han crecido de forma notable, pasando de 2.279 a 3.570 intervenciones en un solo año, una cuestión clave en comarcas como el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà o la Alta Ribagorça, donde la combinación de masa forestal y actividad humana eleva el riesgo.