La Processó del Puro de Cervera cumple 150 años a favor de la paz

Las calles de Cervera vivieron ayer una nueva Processó del Puro, una tradición que conmemora el ataque carlista que sufrió la ciudad en 1875. Este año, el acto ha celebrado su 150 aniversario desde la primera edición. La particularidad de esta marcha es que, al tratarse de una procesión laica, sus participantes hacen el trayecto de la plaza Major al cementerio fumándose un puro. Los no fumadores hicieron lo propio con un regaliz.

Los Campaners tocaron un total de 48 veces las campanas en recuerdo a los 48 fallecidos en la batalla entre carlistas y liberales. El tono antibelicista del acto se hizo patente en la lectura del manifiesto, una vez los participantes llegaron al camposanto, y el discurso recordó las víctimas de esa guerra y de todos los conflictos activos en el mundo. La banda del Conservatori acompañó musicalmente el recorrido.