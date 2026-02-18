Artesa de Segre se mantiene fiel a la Matança del Porc

Los ágapes de Carnaval se repitieron en Artesa de Segre con la tradicional Matança del Porc. En total fueron sacrificados cuatro cerdos y se elaboraron más de 200 kilos de longaniza y 190 de butifarra negra para unas 2.000 raciones, degustadas en una merienda popular en la zona de les Sitges que durante el día elaboraron una treintena de voluntarios del municipio. Un año más, la fiesta sigue en pie y con fuerza gracias al relevo de voluntarios, ya que los jóvenes del municipio participaron activamente en la elaboración de las longanizas y butifarras como los que más. y desde primera hora de la mañana.

Desde las seis de la mañana se encendió el fuego con las calderas para cocer las butifarras. “Hay relevo y es satisfactorio para la tradición, pero también hay personas que con 90 años quieren participar en esta celebración arraigada en Artesa”, apuntaron algunos de los voluntarios.

Conchita Gil es una de ellas. En los últimos años no se ha perdido ninguna ocasión de hacer mondongo desde la salida del sol. Es vecina del núcleo de Montargull y con 89 años, la más veterana del grupo, aunque le siguen de cerca otros voluntarios que rondan los 90 junto con los que no llegan a 20 años. Se trata de una de las celebraciones más arraigadas al municipio, una tradición que se remonta al año 1979 y que sigue viva gracias a la implicación vecinal. A primera hora de la mañana los voluntarios se reunieron para elaborar el mondongo y la carne que después por la tarde degustaron decenas de comensales.

La fiesta gastronómica de Artesa de Segre se enmarca en la celebración del Carnaval en esta localidad de la Noguera y pone punto y final a los actos, que se iniciaron el pasado viernes e incluyeron una gran rúa el sábado y con la lectura del pregón de Sa Majestat Saltasekles.