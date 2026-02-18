El Gobierno pide a Fiscalía investigar a redes por difundir pornografía infantil

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El Gobierno pedirá al Ministerio Fiscal que investigue los delitos que las redes sociales X, Meta y TikTok podrían estar cometiendo por la creación y difusión de pornografía infantil mediante sus inteligencias artificiales (IA). El Consejo de Ministros ha invocado para ello el artículo 8 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que establece que el Gobierno puede pedir a la Fiscalía que promueva ante la Justicia “las actuaciones pertinentes en orden a la defensa del interés público”. Según denunció ayer la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, en once días la inteligencia artificial de la red social X ha generado más de 3 millones de fotos de desnudos, incluyendo 23.000 de niños y niñas que han provocado “una enorme alarma social” y que ponen en riesgo la salud mental, el bienestar y el desarrollo de niños, niñas y adolescentes. “No podemos permitir, a través del algoritmo, que se pueda amplificar o amparar todo esto”, advirtió Saiz, que alertó de que “está en juego la seguridad de nuestros hijos, la protección de su imagen, de su intimidad y de su libertad”.

El informe presentado por el Gobierno explica que las herramientas de inteligencia artificial integradas en las redes sociales no solo están permitiendo crear imágenes sexuales de apariencia realista a partir de fotografías de personas menores de edad, sino que, además, contribuyen, gracias a la configuración algorítmica, a su difusión masiva e indiscriminada en el entorno digital. La activación del artículo 8 se produce tras considerar que estos hechos “podrían estar afectando al interés público tutelado por el Ministerio Fiscal”, y supondrían una vulneración de varios artículos sobre elaboración de material pornográfico utilizando a menores; producción, venta, distribución, exhibición, ofrecimiento o facilitación de material pornográfico o la adquisición o posesión de pornografía infantil, incluidos los deepfakes, para uso propio, así como el acceso a sabiendas a este contenido a través de internet.

La Comisión Europea consideró que la petición a la Fiscalía por parte del Gobierno puede ser compatible con la ley europea de Servicios Digitales, en tanto que los países pueden abrir la vía penal para perseguir a “individuos” que hacen un uso delictivo de las redes, pero insistió en que las plataformas como TikTok o X ante quienes rinden cuentas es la propia Comisión.