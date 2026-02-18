Ofrecen la casa de colonias de Vilaller como vivienda social

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La diócesis de Lleida ya tiene identificado un primer espacio que podría ser objeto de estudio para incluirse en el acuerdo firmado entre la Generalitat y la Conferència Episcopal Tarraconense para promover vivienda social. Se trata de una casa de colonias en Vilaller, de la que la Generalitat deberá determinar las posibilidades de uso, según informó ayer el obispado. Tras el anuncio del lunes, las diócesis han iniciado el despliegue del acuerdo. Al respecto, el obispado de Solsona señaló ayer a este diario que ya han enviado una lista con terrenos e inmuebles susceptibles de poder incluirse y que están a la espera de la respuesta de la Generalitat. Sin embargo, no especificaron cuántos son ni de qué tipo. En el caso de Urgell, aseguraron que todavía no tienen un calendario y que están en fase de estudio.

En paralelo, el obispado de Lleida aseguró que ya desarrolla desde hace años varias iniciativas de vivienda dirigidas a personas y familias en situación de vulnerabilidad. En este sentido, Càritas Diocesana gestiona actualmente 27 pisos, 18 de los cuales ha pasado a gestionar recientemente y que corresponden a las Llars del Seminari. En Almenar, un particular ha cedido tres pisos a Càritas mientras que Arrels Sant Ignasi gestiona nueve viviendas y Sant Joan de Déu Terres de Lleida cuenta con 41 plazas en 37 pisos dirigidos a jóvenes vinculados a programas de inserción laboral. Entretanto, la parroquia de Santa Maria Magdalena de Lleida dispone de una vivienda que gestiona Càritas y los Mercedaris disponen de tres pisos que acogen a personas en proceso de reinserción social. Por su parte, los Salesianos gestionan un centro residencial y dos pisos para personas migrantes. También los obispados de Solsona y el Urgell cuentan con proyectos de vivienda social destinada a colectivos vulnerables, según recordaron.

Según concretan obispados y Govern en el acuerdo, se creará una mesa de trabajo, integrada por cinco miembros designados por la Conferència Episcopal Tarraconense, cuatro del departamento de Territori y uno, de Justicia. Esta mesa se reunirá una vez al semestre y tendrá las funciones de colaborar institucionalmente y estudiar conjuntamente la creación de vivienda social con bienes de titularidad de la Iglesia católica, proponiendo los cambios normativos que lo hagan viable y sin alterar el título de propiedad.