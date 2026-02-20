Bajan un 45% los robos en domicilios en Lleida ciudad

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La comarcas de Lleida registraron un total de 22.382 infracciones penales en 2025, un 2,4% menos que en 2024 (22.932), según el Balance de Criminalidad publicado ayer por el ministerio del Interior. En el caso de la ciudad de Lleida el descenso es aún mayor y llega hasta el 4%, con 9.796 infracciones registradas en 2025 por las 9.409 del año anterior por los cuerpos policiales. En la capital del Segrià se produjo un importante descenso de robos con fuerza en domicilios, cifrado en un 45,5%, pasando de los 334 de 2024 a los 182 de 2025.

En cambio, los robos con violencia e intimidación tuvieron un ligero repunte del 2,9%, pasando de los 383 a los 394 casos. A nivel de la demarcación, hubo un notable incremento de las diligencias por tráfico de drogas. Fue del 24,8%, pasando de los 145 a 181 casos. Lleida cerró el 2025 con cinco homicidios o asesinatos consumados —dos más que en el 2024— y con 16 tentativas, una menos que el año anterior. Hubo los siguientes crímenes: un presunto parricidio en Els Alamús el 9 de mayo; la muerte de un joven de 18 años apuñalado por un menor en Tàrrega el pasado 21 de agosto; la muerte de un hombre que había sido apuñalado en mayo en Agramunt a raíz de una disputa por un cigarrillo y el asesinato de un agente de los Mossos d’Esquadra en Lleida a manos de su suegro el 8 de octubre.

El quinto homicidio doloso corresponde a la muerte de una mujer en un siniestro viario ocurrido el pasado 21 de mayo en la C-12, en Balaguer. Según la investigación policial, la víctima habría subido contra su voluntad en el vehículo que conducía su pareja, un hombre que fue detenido y encarcelado de forma preventiva.

En el ámbito de la ciberdelincuencia, el número de hechos conocidos se situó en 4.356, un 2,1% más y que se acercan a casi el 20% del total. La inmensa mayoría (4.057) correspondieron a estafas informáticas, un 1,3% más que en 2024