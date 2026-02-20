El Agrocarnaval reúne a miles de universitarios

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Campus de Agrónomos de la Universitat de Lleida (UdL) acogió ayer una nueva edición del AgroCarnaval, la primera gran fiesta universitaria del año, que reunió a miles de estudiantes procedentes de los distintos campus de la UdL en una tarde marcada por el ambiente festivo, la música y los disfraces. El evento, organizado por la Promo ETSEA 2026, se alargó desde la tarde hasta bien entrada la noche, combinando juegos, actividades lúdicas y concursos de disfraces con premios para los mejores. Paralelamente, el recinto se llenó de música con la presencia de varios DJs de Ponent, que animaron la fiesta durante toda la jornada.