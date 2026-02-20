SEGRE

El Forn Segura, con sello artesano

Es el único de Lleida con distintivo de elaboración propia

La dueña del Forn de Pa Segura, Marta Segura, asumió la dirección del establecimiento hace 23 años. - PAU PASCUAL PRAT

El Forn de Pa Segura, ubicado en la calle Jeroni Pujades de Pardinyes, ha recibido el distintivo de empresa artesana alimentaria otorgado por la Generalitat, un reconocimiento que certifica que sus productos se elaboran íntegramente de forma artesanal. Según su propietaria, Marta Segura, se trata del único establecimiento con este distintivo en la ciudad de Lleida. Identificado con una 'A' que ya luce en el mostrador del local, esta etiqueta acredita que “el producto es artesano y que todo el proceso se hace desde cero, con formulación y elaboración propias, incluso la masa madre”, explica Segura. “Es un reconocimiento para que el cliente sepa que detrás hay un trabajo artesanal real”, añade la maestra panadera.

