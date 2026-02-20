La emocionante actuación de 150 cantantes del Orfeó Català en pleno vuelo hacia Los Angeles

Publicado por segre Creado: Actualizado:

El Orfeó Català protagonizó una actuación insólita este martes a bordo de un vuelo directo Barcelona-Los Ángeles de la aerolínea LEVEL. Los cerca de 150 cantantes del coro catalán interpretaron el Himno de la alegría a 35.000 pies de altura, sorprendiendo al resto de pasajeros durante el trayecto hacia California, donde este viernes debutan en suelo estadounidense.

La formación, coro residente del Palau de la Música Catalana, se arrancó a cantar el famoso pasaje coral del Himno de la alegría de Beethoven, que forma parte de la Novena Sinfonía. La actuación se organizó en coordinación con la tripulación para garantizar la seguridad del vuelo y no interferir en las operaciones normales de la aeronave.

La aerolínea LEVEL tematizó el avión con reposacabezas especiales del Orfeó Català-Palau de la Música, dando pistas sobre quiénes eran los pasajeros que cantaban. Este detalle acompañó el hito artístico que supone para el coro barcelonés su primera actuación en territorio estadounidense.