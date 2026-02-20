¿Han llegado los Therians a Lleida?

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Un cartel que anuncia una "juntada Therian" en el parque de la Mitjana de Lleida para el sábado 21 de febrero de 2026 a las 19.30 horas ha provocado un alud de reacciones a las redes sociales y grupos de mensajería de la ciudad. La convocatoria circula con intensidad, pero la veracidad del acontecimiento sigue sin confirmarse, dejando abierta la posibilidad de que se trate de una broma o de una convocatoria legítima de la comunidad.

La difusión del cartel ha generado curiosidad y desconocimiento entre los leridanos, muchos de los cuales han tenido que buscar información sobre la cual significa ser Therian. Esta situación ha evidenciado otra confusión habitual entre Therians y furries, dos colectivos con características completamente diferentes. Expertos en subculturas juveniles alertan sobre la prudencia necesaria, ya que este tipo de carteles pueden buscar exponer los miembros del colectivo al ridículo o el acoso escolar.

Más allá de la polémica sobre la convocatoria, la aparición del cartel ha puesto sobre la mesa un debate necesario sobre la identidad Therian y sus diferencias con otros movimientos.

Qué significa ser Therian

El término Therian deriva de theriantropia, proveniente del griego thēr (animal salvaje) y anthrōpos (humano). Les personas que se identifican como Therians sienten una conexión espiritual o psicológica con animales no humanos, una vivencia que va más allá de una simple afición o moda pasajera.

Esta identidad no implica "jugar" a ser animales. Los Therians sienten que su esencia interna pertenece a una especie animal concreta, que puede ser un lobo, un gato, un pájaro o cualquier otra criatura. Esta conexión forma parte de su autoconcepto e identidad personal.

Muchos miembros de esta comunidad experimentan lo que denominan "shifts" o cambios, momentos en que perciben conductas, instintos o sensaciones propias de su "animal interior". Aunque algunos utilizan máscaras hechas a mano o colas para expresar esta identidad, el Therianismo es fundamentalmente una vivencia interna, no necesariamente visual o estética. Los Therians, pues, se mueven y se expresan como animales. Más o menos.

Diferencias clave con el movimiento furry

La confusión entre Therians y furries constituye el error más común cuando se habla de estos colectivos. Aunque pueden coincidir en espacios digitales y compartir ciertas comunidades en línea, las bases de ambos movimientos son radicalmente diferentes.

Los Therians mantienen una identidad interna de carácter espiritual o psicológico, donde oyen que están animales a nivel esencial. En cambio, los furries cultivan una afición por animales antropomórficos con rasgos humanos, centrada en aspectos artísticos, sociales y creativos.

Con respecto a la estética, los Therians pueden llevar accesorios simples como máscaras o colas, mientras que los furries a menudo utilizan fursuits, disfraces completos de peluche elaborados y costosos. El objetivo también difiere: los Therians buscan conectar con su naturaleza animal percibida, mientras que los furries se dedican a la creación de personajes denominados fursonas y a la construcción de comunidad en torno a esta afición.

Una diferencia fundamental radica en la elección: un furry escoge a un personaje por su diseño o personalidad, mientras que un Therian no "escoge" su animal, sino que oye que ya forma parte intrínseca de su identidad.

Incertidumbre sobre la convocatoria en Ponent

De momento, el encuentro anunciado a Lleida continúa rodeado de misterio. No se ha podido verificar la autoría del cartel (obra de la IA a juzgar por las múltiples faltas de ortografía) ni la legitimidad de la convocatoria, y ningún miembro reconocido de la comunidad Therian ha confirmado la organización del acontecimiento.

Sea cuál sea el desenlace, el cartel ha conseguido generar visibilidad sobre un colectivo poco conocido en la Terra Ferma y ha obligado a muchos leridanos a informarse sobre qué es realmente un Therian. Hará falta esperar a este 21 de febrero de 2026 para comprobar si alguien se presenta al parque de la Mitjana y si esta convocatoria representa el arraigo de una nueva tribu urbana en Lleida o simplemente otro fenómeno pasajero vinculado a las redes sociales.