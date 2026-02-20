Hospital ‘made in Lleida’ en Gambia

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Una delegación de la asociación solidaria leridana Superant Fronteres, formado por profesionales de emergencias y voluntarios, se ha desplazado esta semana a Gambia para supervisar los primeros trabajos de construcción del Centro de Asistencia Primaria y Maternidad de Omorto, en este país africano. “La semana pasada finalizaron los trabajos de perforación del pozo que debe abastecer el centro de salud y que en primera instancia dará servicio a las obras de construcción”, explica David Mora, portavoz de la entidad y que forma parte de esta expedición.

El miércoles, bajo la dirección del arquitecto leridano Guillem Muñoz Manzano, se hicieron trabajos de medición de la parcela que ocupará el futuro centro sanitario. La siguiente fase de los trabajos será la construcción de la valla perimetral del recinto, que se ha encargado a una empresa de la misma localidad, y que comenzará la próxima semana. Los cooperantes leridanos tienen previsto varios encuentros con autoridades locales y empresas constructoras para preparar la licitación de las obras, que está previsto que se inicien en noviembre, una vez pasada la temporada de lluvias.

Proyecto Bàntaba

Con el proyecto Bàntaba 2025-2028 —Border Health Access Hospital— se quiere establecer un moderno centro sanitario en Omorto, que proporcionará servicios esenciales a la población local y las comunidades vecinas. El hospital ofrecerá atención de emergencia, servicios de salud materno-infantil, asistencia sanitaria general y tratamientos especializados, mejorando los resultados generales de salud, promoviendo el bienestar de la comunidad y reduciendo las disparidades de salud causadas por el aislamiento geográfico. En este proyecto, Superant Fronteres colabora con la ONG local Help Them in The Gambia, que es su principal promotor, y con otras ONG catalanas y actores sociales en Gambia.

Omorto y sus pueblos circundantes tienen una población de unos 40.000 habitantes, en su mayoría mujeres y niños. La justificación de la necesidad de un hospital en esta zona se basa en su aislamiento geográfico, las necesidades de atención de emergencia, la alta mortalidad materna e infantil, la reducción de costes para los pacientes y la mejora en salud pública y prevención de enfermedades. Tendrá un aula de formación para incidir en aspectos como la planificación familiar, la salud sexo afectiva y la prevención de la mutilación genital.