Muere a los 53 años el actor Eric Dane, de 'Euphoria' y 'Anatomía de Grey'

El intérprete Eric Dane, conocido por sus papeles en 'Euphoria' y 'Anatomía de Grey', ha fallecido a los 53 años. Según ha confirmado su familia a People, el actor murió el jueves 19 de febrero a causa de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), diagnóstico que hizo público en abril de 2025. "Con el corazón encogido, compartimos que Eric Dane falleció el jueves por la tarde tras una valiente batalla contra la ELA. Pasó sus últimos días rodeado de amigos muy queridos, su devota esposa y sus dos hermosas hijas, Billie y Georgia, que eran el centro de su mundo", expresan los allegados del difunto en el comunicado.

A lo largo de su tiempo con la ELA, Eric se había convertido en un "apasionado defensor de la concienciación" y la investigación, decidido a "marcar la diferencia" en otras personas que afrontan la misma lucha. "Se le echará profundamente de menos y será recordado siempre con cariño", continúa el escrito, que indica que "Eric adoraba a sus fans y está eternamente agradecido por la inmensa muestra de amor y apoyo que ha recibido". "La familia ha pedido privacidad mientras atraviesa este momento imposible", concluye.

Dane nació el 9 de noviembre de 1972 en San Francisco. Debutó en pantalla en 1991 con una aparición en la sitcom 'Salvados por la campana' y sumó participaciones en series como 'Aquellos maravillosos años', 'Matrimonio con hijos', 'Roseanne', 'Embrujadas' o 'Las Vegas'. Su gran salto profesional llegó en 'Anatomía de Grey' como el doctor Mark Sloan, apodado McSteamy, personaje al que interpretó entre 2006 y 2012. En cine, formó parte de películas como 'X-Men: La decisión final', 'Una pareja de tres', 'Burlesque', 'Americana' y 'Bad Boys: Ride or Die'.

En la etapa más reciente de su trayectoria profesional, Dane asumió uno de los papeles más relevantes y reconocibles de su carrera con 'Euphoria', el drama de HBO donde interpretó a Cal Jacobs, el padre del personaje de Jacob Elordi. Cuando anunció en abril de 2025 que padecía ELA, Dane afirmó que "podía seguir trabajando" y tiempo después rodó la tercera temporada de Euphoria, que llegará a HBO Max el 12 de abril.