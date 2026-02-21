Asentamientos de personas sin hogar

Unas 120 personas viven en la calle en Lleida ciudad, de las que 85 lo hacen en asentamientos, lo que representa el 70,8% del total, según consta en un informe que recoge la Sindicatura de Greuges con datos obtenidos a partir de la información facilitada por la Paeria. Se trata de una web en la que se incluyen datos de 84 municipios de toda Catalunya. En el caso de la capital del Segrià, el consistorio notifica la existencia de 27 asentamientos (formados por grupos de cinco o más personas que comparten un mismo espacio durante más de una semana) con 85 personas. De estos, 14 se encuentran al aire libre, con 24 personas, y otros 13 están situados en edificios abandonados, con 61 'residentes'. Entretanto, 35 personas están en situación de calle aislada, según la información aportada por el ayuntamiento.

El informe indica que el 29,2% de las personas sin hogar registradas, un total de 35, reciben seguimiento por parte de los servicios sociales. También se aporta otro tipo de información, como la edad, aunque solo se ofrecen datos de 31 personas. De estas, nueve tienen entre 41 y 50 años; ocho entre 51 y 60; seis, entre 26 y 30 años; seis entre 31 y 40, y dos tienen entre 61 y 65 años. El registro contabiliza 34 hombres y solo una mujer. En cuanto a la nacionalidad, seis son españoles, una persona de la UE y 16 de fuera de la UE, mientras que se desconoce la de ocho. En cuanto a la situación administrativa, solo se ofrece información de 16 personas, de las que once están consideradas no regulares y cinco tienen regularizada su situación en el Estado. Entretanto, la Paeria indica que la ciudad dispone de 585 plazas residenciales y otras 70 de emergencia. También notifica servicios de ropero y de comedor social, sin especificar las plazas, pero no de higiene.

La web se basa en los datos presentados en el marco de la Taula Institucional per a l’Abordatge del Sensellarisme, que tuvo lugar el pasado 11 de diciembre. Los datos se han obtenido a través de cuestionarios enviados a municipios del área metropolitana de Barcelona y a los de más de 20.000 habitantes. En total, 84 de los que han respondido 81. Según estas cifras, han notificado 6.898 personas que están viviendo en la calle, de las que 2.117 son en Barcelona ciudad. El 36,3% se encuentran en asentamientos, con un total de 429 emplazamientos registrados en el conjunto de estos municipios. Asimismo, más del 56% se encuentran en seguimiento de los servicios sociales. Por edades, destaca que 124 personas sin hogar tienen menos de 18 años.