Donación solidaria contra el cáncer

El Servicio de Oncología Radioterápica del Hospital Arnau de Vilanova de Lleida ha estrenado recientemente tres nuevos dispostivos inmovilizadores gracias a una donación solidaria. El gesto responde a la voluntad individual de Paquita Ràfales Majós, miembro de la Associació de Dones Intervingudes de Mama (Adima), que no es la primera vez que colabora con el hospital, demostrando un compromiso constante con la mejora de la atención de los pacientes.

Los inmovilizadores son dispositivos que permiten mantener al paciente completamente inmóvil y en la posición correcta durante las pruebas y tratamientos. El jefe del Servicio de Oncología Radioterápica, Moisés Mira, mostró ayer su agradecimiento a Paquita Ràfales por “su generosidad y compromiso con la salud” y explicó que “la incorporación de tres nuevos equipos supone una mejora significativa en la calidad asistencial”. El proceso de donación se inició en diciembre de 2024, con la coordinación de la dirección de servicios generales y la dirección económica del hospital. No se trata de una aportación económica desvinculada del proceso, sino de una implicación activa por parte de Paquita Ràfales. Fue ella misma quien estuvo en contacto con la casa comercial proveedora, gestionando la compra y su llegada al centro y siguiendo todo el proceso hasta su incorporación definitiva al servicio. El pasado junio, Oncología Radioterápica inaurugó una escultura del artista Manuel de Donato, financiada por Adima dentro del proyecto de humanización del servicio para mejorar la experiencia de pacientes, familiares y profesionales.

Encuentro en Aitona sobre la atención a pacientes y familiares

El Centre de Servei d’Aitona se convierte este primer trimestre del año en un espacio de referencia y coordinación para el Baix Segrià en la lucha contra el cáncer de la mano del Equipo de Atención Primaria y la Associació Contra el Càncer, que cuenta ahora con una Junta Local en Aitona. El equipamiento ha acogido una reunión esta semana con profesionales sanitarios, concejales y referentes comarcales en la lucha contra la enfermedad y la atención de las personas. La sesión sirvió para que los profesionales sanitarios pudieran conocer de primera mano todos los servicios que ofrece la entidad además de compartir dudas y reforzar la coordinación.