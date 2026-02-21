Lleida pierde cuatro líneas de I-3 y una de ESO con respecto a la oferta de hace un año

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La oferta inicial para el próximo curso escolar será de 176 grupos (líneas) en I-3 y 179 en primero de la ESO en las comarcas de Lleida, según informó ayer el departamento de Educación. Los centros públicos perderán cuatro grupos de Infantil respecto a la oferta inicial del curso actual, ya que el Pirineo gana uno pero el llano tendrá 5 menos, lo que deja un total de 135. Mientras, la concertada mantendrá sus 41 líneas.

Por su parte, en el primer curso de Secundaria se prevé mantener el mismo número de grupos, aunque la pública perderá uno en el llano que ganará la concertada. De esta forma, en total habrá 137 líneas en institutos públicos y 42 en concertados.

En el conjunto de Catalunya, la oferta inicial para el próximo curso será de 2.966 grupos en I-3 y de 2.866 en primero de ESO, 37 menos y 25 más que en el actual, respectivamente. Educación mantiene el 99,8% de la oferta pese a que al inicio del próximo curso espera 1.700 alumnos menos en I-3, lo que afirma que permitirá reducir las ratios. En Lleida se prevén de 17 alumnos por clase en las escuelas públicas de varios de los municipios más habitados.

Respecto a la concertada, 283 unidades perderán el concierto por motivos como no aplicar la coeducación y separar por sexo, según indicó el director general de Centros Concertados, Xavier Güell.

La secretaria general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, Meritxell Ruiz, valoró que la nueva propuesta de renovación de conciertos para los próximos seis años “limita mucho la capacidad de acoger la matrícula viva” y señaló que “no pedimos concertaciones de facto, sino capacidad para poder dar respuesta si es necesaria”.