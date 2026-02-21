Más de 2.300 ucranianos, con protección en Lleida desde el inicio de la guerra

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Un total de 2.370 personas de origen ucraniano disponen actualmente en la provincia de Lleida de una autorización de protección temporal como consecuencia del conflicto armado en su país. Según los datos de subdelegación del Gobierno, 1.492 son mujeres y 878 hombres. Una de estas personas es Uliana, de 38 años, que llegó a Lleida días después de la invasión rusa a Ucrania el 24 de febrero de 2022. “Fue una pesadilla porque nos fuimos de la ciudad donde vivía feliz, en Ivano-Frankivsk, con mucho miedo y la llegada a Lleida no fue fácil”, explicó ayer. El subdelegado del Gobierno en Lleida, José Crespín, junto con representantes de la Associació Ucraïnesa de Lleida, Mariya Dutchak y Uliana Zinska, visitaron ayer el negocio de quiromasajista que Uliana abrió en septiembre de 2022. “He comenzado de cero para construir un nuevo futuro”, señaló. Asimismo, agradeció la solidaridad de los familiares de un amigo que la acogió en su casa cuando llegó al Secà de Sant Pere, donde también la ayudaron en los primeros momentos con ropa y juguetes para los niños. Por su parte, Crespín quiso poner en valor la “determinación y fortaleza” de los ciudadanos ucranianos que han tenido que marcharse de su país.