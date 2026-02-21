Muere una mujer en una colisión frontal con un todoterreno en Artesa de Segre

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Una mujer de 36 años ha muerto después de sufrir una colisión frontal con un vehículo todoterreno en el punto kilométrico 51 de la C-26, a la altura de Artesa de Segre. Así lo ha informado el Servei Català de Trànsit, que también informa de que los Mossos d'Esquadra recibieron el aviso a las 22.53 horas de este viernes.

Por causas que todavía se están investigando, el turismo donde viajaba la víctima, AN.B. y vecina de Mollerussa, se estrelló contra un todoterreno. Los cinco ocupantes de este vehículo han sido trasladados en estado leve al Hospital Arnau de Vilanova.

A causa del siniestro, se desplegaron seis patrullas de los Mossos d'Esquadra, cinco dotaciones de Bombers y cuatro unidades del Sistema de Emergències Mèdiques.

Con esta víctima, ya son 12 las personas que han perdido la vida este 2026 en las carreteras catalanas, según datos provisionales del Servei Català de Trànsit.