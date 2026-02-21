Un psicólogo descarta que la identidad ‘therian’ sea un trastorno: “Es un juego de identificación”

Fin -nombre ficticio-, un joven de 17 años de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), que se identifica como un lobo gris albino, hace nueve años que forma parte de la comunidad 'therian' - Enric Fontcuberta/Efe

El profesor de Psicología de la Universidad Europea de Canarias, Óliver Serrano, afirma que ser ‘therian’ —identificarse parcial o totalmente con un animal a nivel psicológico o espiritual— no es ningún diagnóstico ni trastorno, sino una etiqueta que algunos jóvenes utilizan para definirse.

En declaraciones en Europa Press, explica que el fenómeno se da sobre todo en la adolescencia, etapa de construcción de la identidad, y lo compara con las antiguas tribus urbanas. “Lo más importante no es la identidad en sí, sino que si la persona se encuentra bien”, señala.

Serrano alerta, sin embargo, de que las familias tienen que estar atentas a señales como el aislamiento, la bajada del rendimiento escolar o las autolesiones. También destaca el papel amplificador de redes como TikTok, Instagram, YouTube y Facebook, en un contexto en que el 92,2% de los menores de 12 años ya tiene móvil propio.