Francesc Martínez, familiar de un vecino de Tàrrega: «El estigma de la salud mental se ha silenciado durante años»

Francesc Martínez, vecino de Tarragona, forma parte de la plataforma Besnéts per la Dignitat. Su bisabuelo, Francesc, era originario de Tàrrega. Estuvo en el psiquiátrico de Sant Pere de Mata, en Reus, hasta 1938, pero fue trasladado cuando este se convirtió en hospital de guerra. Llegó al psquiátrico de Sant Boi y, dos meses después, falleció. Sus restos se enterraron en la fosa común del cementerio de esta localidad. “Tenemos una carta en la que la familia pregunta porqué no saben nada de él y les comentan de que está muerto”, explica a SEGRE. Al poder acceder al archivo histórico, pudieron recuperar una fotografía suya. “Si la salud mental tiene estigma hoy en día, imagínate en aquella época. Estaban a la cola de la sociedad. Es un episodio muy doloroso que, gracias a los familiares, ha salido a la luz”, destaca. Para Francesc, “es totalmente necesario” que se haga un acto de reparación y recuperación de la memoria. “Debe ser un lugar donde se explique qué pasó, ya que el estigma ha pesado mucho y se ha silenciado durante todos estos años”, remarca. La plataforma está abierta a conocer a nuevas familias que han vivido una historia familiar. Las personas interesadas pueden consultar en la página web besnetsperladignitat. cat.

Xavier Franch , familiar de un vecino de la Granadella: «También son víctimas de la guerra y del hambre»

Periodista de Som Garrigues, donde ya ha publicado dos reportajes al respecto, Xavier Franch explica a SEGRE la historia de su tío abuelo Ramon Romeu, de La Granadella, que tenía 22 años cuando murió. “Él y mi abuela se quedaron huérfanos siendo muy pequeños. Durante un tiempo estuvieron al cuidado de unos tíos pero después, no sabemos por qué motivo, mi tío abuelo ingresó en el psiquiátrico de Sant Boi”, relata. En el contexto de la guerra, se le perdió la pista, sabían que no había tenido una muerte “muy plácida”, pero, como en la inmensa mayoría de los casos, no se hablaba del tema. Hasta que salió publicado un reportaje en el Ara y Franch buscó información. Asimismo, reivindica la necesidad de contar con un espacio de reparación y dignificación. “También fueron víctimas de la guerra y muchas de ellas murieron de hambre. Además de pedir “sensibilidad” por todos los familiares, reclama agilizar las peticiones de documentación. “No sabemos si en su expediente podría haber una carta o una foto, deben facilitar tener este acceso”, remarca.

Jaume Oronies , familiar de un vecino de Tàrrega: «Sabíamos que murió pero nunca nos explicaron nada más»

Este vecino de Tàrrega también se ha puesto en contacto con la plataforma de familiares para saber más sobre la historia de su tío Josep, también nacido en la capital del Urgell. Aunque reconoce que su caso “es el claro ejemplo de una búsqueda por comenzar”, ya ha encontrado algunos datos. “Durante la guerra o después lo ingresaron en el psiquiátrico de Sant Boi, donde murió, no sabemos cuándo, estimamos que entre el 1945 y 1950, pero no lo sabemos. Nunca nos explicaron más sobre él”, asegura a este diario. No saben cuándo ni cómo murió, incluso, quizá, la familia recibiera alguna carta suya, algo que podrán comprobar si pueden acceder al archivo. “Siempre estoy pendiente de cualquier noticia que sale sobre este tema, porque hasta ahora ha permanecido escondido”, asegura. Asimismo, confía en que gracias a la digitalización de los archivos, sea más fácil acceder a la información.