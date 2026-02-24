El proyecto ‘Voces en red’ conecta a más de 300 personas mayores del territorio

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El proyecto Voces en red, impulsado por Cruz Roja y la Fundación Amancio Ortega, ofrece apoyo y acompañamiento a 319 personas mayores de la demarcación de Lleida mediante dispositivos de voz instalados en sus hogares. Hasta ahora se han distribuido 253 asistentes de voz en ocho comarcas (Alt Urgell, Pallars Jussà, Les Garrigues, Noguera, Pla d’Urgell, Solsonès, Urgell y Segrià), lo que permite a usuarios de entre 65 y 90 años mantenerse conectados, crear recordatorios y acceder a información de forma sencilla. El dispositivo actúa como un asistente esencial que no juzga y siempre responde; una sensación de seguridad que no es solo emocional sino también práctica. Los asistentes permiten realizar videollamadas, configurar recordatorios médicos y acceder a contenidos de entretenimiento sin necesidad de ninguna destreza manual. El programa, que busca reintegrar a las personas mayores en su entorno comunitario, se complementa con la labor de cerca de 50 voluntarios que realizan seguimiento, llamadas de compañía y actividades para reducir la soledad no deseada.