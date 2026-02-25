Balaguer conmemorará el 8M con iniciativas para fomentar la igualdad

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Paeria de Balaguer ha organizado varios actos en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, para promover la igualdad de género, fomentar la reflexión colectiva y reconocer el papel fundamental de las mujeres. Así, el 5 de marzo se entregará a toda las familias de las llars d’infants de Balaguer una bolsa de la campaña Educa’m des de la igualtat per poder decidir amb llibertat. La iniciativa pone el acento en la importancia de la educación como herramienta transformadora. Mientras, el 6 de marzo a las 12.00 horas, en la plaza del Mercadal se celebrará el acto institucional organizado junto con el consell comarcal de la Noguera, que incluirá la presentación de los resultados de la campaña de participación ciudadana El missatge que necessitava sentir y se leerá el manifiesto. Los mensajes se han podido depositar en unas urnas situadas en diferentes puntos de la ciudad.

Entretanto, el 8 de marzo, a las 11.30 horas, en la plaza del Pou habrá una chocolatada y después una rúa teatralizada hasta la Reguereta, donde se llevará a cabo el espectáculo Al safareig. Se trata de un homenaje a las abuelas en el que el público podrá disfrutar de canciones, expresiones e historias que forman parte de la memoria colectiva.