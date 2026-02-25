Caja de recursos en salud mental para los comedores

Publicado por JORDI BONILLA Creado: Actualizado:

La cooperativa de iniciativa social Quàlia ha diseñado una caja con recursos lúdicos sobre salud mental para los comedores escolares que gestiona en la Segarra y el Urgell. Què hi ha dins la caixa? es un proyecto con el que quieren “promover la salud mental a través del juego y el ocio”, explicó Aïda Fontova, psicóloga de la entidad. Entre las actividades hay juegos de mesa colaborativos, cuentos y dinámicas pensados para trabajar el bienestar emocional de forma lúdica. El objetivo es que puedan usar el material después de comer con la ayuda de los monitores, que han recibido formación específica. La caja llegará a cinco escuelas de Infantil y Primaria entre marzo y junio. A partir del próximo curso, Quàlia prevé extender la iniciativa a otros centros y adaptarla para trabajar con jóvenes y personas adultas.