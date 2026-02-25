Dimite la directora del museo del Louvre por el robo de joyas en octubre

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La presidenta y directora del Museo del Louvre de París, Laurence des Cars, dimitió ayer del cargo cuatro meses después de la polémica generada por el robo de unas joyas de la época napoleónica en las instalaciones del museo, una renuncia que aceptó el presidente de Francia, Emmanuel Macron, según fuentes del Palacio del Elíseo. Des Cars presentó su dimisión en una carta a Macron, quien aceptó el paso y “elogió el acto de responsabilidad” de la ya exdirectora. La dimisión se enmarca en “un momento en el que el museo más grande del mundo necesita tranquilidad y un nuevo impulso para llevar a cabo importantes proyectos de seguridad y modernización”, indicó en un comunicado el Elíseo.El presidente reivindicó igualmente la importancia del proyecto Nuevo Renacimiento, anunciado por el propio Macron en 2025 y que prevé una ambiciosa remodelación de las instalaciones del Louvre en 2031 para incluir, entre otras novedades, una sala específica para la Mona Lisa de Leonardo Da Vinci que tendrá un “coste adicional”. Agradeció a Des Cars su labor y su compromiso durante los últimos años, destacando que siempre se ha basado en “su indiscutible experiencia científica”. Macron anunció que le confiará una misión en el marco de la presidencia francesa del G7 sobre la cooperación entre los grandes museos de los países del bloque. Des Cars se encontraba en el centro de la polémica tras el importante robo de joyas a plena luz del día en la pinacoteca de la capital parisina, un incidente tras el cual presentó su dimisión que en ese momento fue rechazada por el Gobierno francés. En el robo se extrajeron 8 piezas de joyería que están valoradas en 88 millones de euros.