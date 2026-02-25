El Gobierno español prohibirá las bebidas energéticas a los menores de 16 años

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha anunciado este miércoles la puesta en marcha de una normativa para prohibir las bebidas energéticas a los menores de 16 años a todo el Estado. La medida se aplicará también a los menores de 18 años en el caso de productos que contengan más de 32 miligramos de cafeína por cada 100 mililitros.

El titular de Consumo ha hecho estas declaraciones en Barcelona, después de inaugurar el I Congreso multisuyo sobre servicios sociales, cuidados y comunidad, y antes de reunirse con representantes de la Gasol Foundation, entidad que lucha contra la obesidad infantil. "Es una evidencia científica que estas bebidas energéticas se han convertido en una amenaza para la salud de las personas jóvenes", ha afirmado Bustinduy para justificar la necesidad de esta prohibición.

Interpelado sobre cómo y cuándo entrará en vigor esta medida, el ministro ha expresado su "firme voluntad de sacar adelante esta regulación con el instrumento jurídico más eficaz y que vea la luz en el plazo más breve posible".

Bustinduy ha valorado que se trata de una medida a la cual difícilmente alguien podrá oponerse, dado que existe "un consenso anchísimo" sobre los efectos nocivos de estas bebidas en la salud de los más jóvenes. En este sentido, ha hecho referencia al barómetro sobre publicidad de alimentos y bebidas energéticas que adelantó la semana pasada el AESAN (Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición), según el cual nuevo de cada diez personas en España está de acuerdo con esta prohibición.

El mismo estudio indica que el 25% de los encuestados consume bebidas energéticas y que lo hacen dos veces por semana por término medio. Por otra parte, casi la mitad (el 49%) de quien toma bebidas energéticas consume al menos una al día, y el 47% las mezcla regularmente con alcohol, una práctica que incrementa los riesgos para la salud.

Regulación publicitaria y prohibiciones en los centros escolares

Esta próxima regulación se sumará a la prohibición de la venta de bebidas energéticas en los centros escolares de toda España, que impulsó el Ministerio de Consumo. Además, como existen "campañas de publicidad muy agresivas" en el ámbito de las bebidas energéticas y en otros productos no saludables, el ministro ha recordado que recientemente ya se puso en marcha una normativa para regular la publicidad de estos alimentos.