“La ‘percepción’ de amenazas nutre los discursos extremistas”

¿Más seguridad y, por tanto, mayor control social, pero en detrimento de la libertad individual de las personas? Un debate con muchas aristas, que ayer sirvió de estreno en el Espai Orfeó de Lleida de la cuarta edición del ciclo Diàlegs, el espacio de reflexión y discusión para abordar grandes retos del presente, impulsado de forma conjunta por el Institut d’Estudis Catalans (IEC), la Universitat de Lleida (UdL), el diario SEGRE y la Fundació Orfeó Lleidatà.

La politóloga y miembro del Institut d’Estudis Catalans (IEC) Mireia Grau advirtió sobre la peligrosidad de “la percepción de amenazas” que tiene la sociedad, más que de las amenazas en sí. “La tendencia actual es que percibimos amenazas y esto acaba nutriendo los discursos de la extrema derecha en pro de la seguridad”, afirmó ante el centenar de personas que se inscribieron para participar en esta primera cita del ciclo, presentada por la periodista de SEGRE Laia Berenguer. En este sentido, Grau añadió que, “curiosamente, el país que se siente más amenazado por Rusia tras el ataque a Ucrania no es Finlandia, fronteriza con el país de Putin, sino Francia”.

Por su parte, el profesor de Derecho de la Universitat de Lleida Pol Cuadros aseguró que “hoy en día vivimos una inflación de seguridad y de recorte de libertades”, citando por ejemplo la plaga de cámaras de vigilancia en las calles y plazas de un estado como China, “incluso dentro de los taxis”. “¿Hacia dónde vamos?”, se preguntó. “Los discursos de legitimación que lanzan muchos estados venden que van en busca del paraíso de la democracia y las libertades pero, sin embargo, cada vez vemos más recortes de todo tipo para garantizar la seguridad de la sociedad”, respondió Cuadros. Y fue más allá: “Las grandes élites están inflacionando la idea de seguridad y de las amenazas que penden sobre la sociedad porque esto las legitima para limitar y erosionar la libertad”.

Mireia Grau recordó el cambio de paradigma en la actual sociedad occidental que significó el atentado del 11 de septiembre de 2001 contra las torres gemelas de Nueva York. “A partir de entonces, el gobierno estadounidense comenzó a incrementar el control de la ciudadanía, algo que tenía que ser provisional, pero que se ha quedado y aumentado, interfiriendo en los derechos y libertades”, señaló la politóloga. El atentado de Bataclán, en París en 2015, o la pandemia global en 2020 son otros episodios históricos que “han hecho que la gente acabe aceptando que todo resulta un peligro y que, por tanto, hay que reducir las libertades y derechos en pro de la seguridad”.