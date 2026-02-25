Más investigación sobre pornografía infantil con IA

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La Fiscalía General del Estado reforzará, a petición del Gobierno, la investigación por si pudieran estar cometiendo delitos por la creación y difusión de pornografía infantil en redes sociales mediante sus herramientas de Inteligencia Artificial. Así lo decidió ayer la fiscal general, Teresa Peramato, en la primera Junta de Fiscales en la que participó desde que tomó posesión del cargo en diciembre, y en la que acordó que encomendará esa labor a la Unidad Especializada de Criminalidad Informática de la Fiscalía, que investiga habitualmente delitos en entornos digitales.

Según el Ministerio Fiscal, la fiscal de la Sala Coordinadora contra la Criminalidad Informática, Elvira Tejada de la Fuente, expuso las posibles vías de intervención y cómo se aborda este fenómeno en otros países europeos. “La decisión de Peramato contó con el consenso de los miembros de la Junta de Fiscales, órgano del Ministerio Fiscal que asiste a la fiscal general en materia doctrinal y técnica.

La Junta de Fiscales debe ser oída antes de la decisión de la Fiscal General. Peramato expondrá su resolución al Gobierno de forma razonada en los próximos días”, según el Ministerio Público. En esta línea, la Fiscalía señaló que el artículo 8 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal establece que el Gobierno podrá interesar de la fiscal general que promueva ante los tribunales las actuaciones pertinentes en orden a la defensa del interés público.

El Gobierno se dirigió al Ministerio Fiscal el pasado 17 de febrero para que promoviera acciones encaminadas a investigar y perseguir la pornografía infantil creada con Inteligencia Artificial.El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, avanzó la semana pasada que invocaría esa posibilidad porque “la impunidad de los gigantes debe acabar”, en alusión a las redes sociales X, TikTok y Meta. “Estas plataformas están atentando contra la salud mental, la dignidad y los derechos de nuestros hijos e hijas”, argumentó en X el jefe del Ejecutivo, para quien “el Estado no lo puede permitir”.