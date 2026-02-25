Sánchez Piñol presenta su nueva novela, inspirada en Moby Dick

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El escritor Albert Sánchez Piñol publicó ayer Després del naufragi (Univers) donde combina la novela de aventuras clásica con la fábula política de los últimos 20 años en Catalunya e imagina una secuela del Moby Dick de Herman Melville. El escritor aseguró que Moby Dick siempre le ha fascinado, ya que habla de las relaciones con la naturaleza y lo imposible, que se ha atrevido a continuar con Ismael como narrador de la historia una vez es rescatado. A esa capa de novela de aventuras clásica le ha añadido la fábula política para la que ha dicho que la realidad de los últimos años le ha dado material: “La más fantasiosa de mis novelas es la menos imaginativa”, añadió Sánchez Piñol, para una novela en la que aparecen personajes que pueden retrotraer a dirigentes políticos catalanes. Després del naufragi, primera novela que el autor publica en el sello Univers, se inicia después de que el ballenero Pequod es hundido por la ballena blanca e Ismael es rescatado por otra nave, cuya tripulación se ve poseída por una idea que desborda los límites de la autoridad. En un principio, cuando se le ocurrió la idea con la llegada de Donald Trump a su primer mandato como presidente de Estados Unidos pensó en hacerla en clave política estadounidense con demócratas y republicanos peleándose por dominar el barco, pero luego decidió variarlo.