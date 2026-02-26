Herido al quedar atrapado por la bola del remolque de un tractor en Claravalls, Tàrrega

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Una persona ha resultado herida de diversa consideración esta mañana al quedar atrapada por la bola del remolque de un tractor, mientras circulaba por Claravalls, núcleo de Tàrrega. Los servicios de emergencias han recibido el aviso del siniestro a las 11.16 horas y, hasta el lugar, se han desplazado dos dotaciones de los Bomberos de la Generalitat y dos ambulancias del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

Los agentes han podido liberar a la víctima y efectivos médicos la han estabilizado en el lugar del accidente y trasladada al hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Las causas del accidente todavía se están investigando.