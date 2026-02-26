SEGRE

Herido al quedar atrapado por la bola del remolque de un tractor en Claravalls, Tàrrega

Los servicios de emergencias lo han trasladado al hospital Arnau de Vilanova de Lleida en estado menos grave

Dos ambulancias saliendo de Claravalls, esta mañana.

Dos ambulancias saliendo de Claravalls, esta mañana.Laia Pedrós

Laia Pedrós

Una persona ha resultado herida de diversa consideración esta mañana al quedar atrapada por la bola del remolque de un tractor, mientras circulaba por Claravalls, núcleo de Tàrrega. Los servicios de emergencias han recibido el aviso del siniestro a las 11.16 horas y, hasta el lugar, se han desplazado dos dotaciones de los Bomberos de la Generalitat y dos ambulancias del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

Los agentes han podido liberar a la víctima y efectivos médicos la han estabilizado en el lugar del accidente y trasladada al hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Las causas del accidente todavía se están investigando.

