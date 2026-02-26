León XIV visitará Barcelona, Madrid y Canarias en junio

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El papa León XIV visitará España del 6 al 12 de junio, acogiendo la invitación del rey Felipe VI y de la Iglesia en España, según confirmó ayer el Vaticano y la Conferencia Episcopal. Será la primera visita papal al país en 15 años, después de la de Benedicto XVI en 2011. España se convertirá en el octavo destino internacional en el Pontificado del estadounidense Robert Prevost, ya que antes viajará a Mónaco y hará una gira por varios países africanos, y ya ha visitado Turquía y Líbano. Aunque el programa del viaje a España será publicado más adelante, la Santa Sede explicó que el Pontífice visitará primero Madrid y después Barcelona, en este caso para inaugurar la nueva y más alta Torre de Jesús de la Sagrada Familia, “la monumental basílica que ha rediseñado el horizonte de la ciudad catalana”, según informó Vatican News. El viaje también incluirá las islas Canarias, con paradas seguramente en Tenerife y Gran Canaria.

El President Salvador Illa agradeció el “gesto” del papa de visitar Catalunya y le trasladó que será recibido con los “brazos abiertos”.

El obispo de Lleida, Daniel Palau, afirmó sobre esta visita que el papa “vendrá a Catalunya, Madrid y Canarias. Hay un deseo de complementar, desde la Iglesia catalana, diferentes ámbitos para entender aquello que nos une y nos hace fuertes”.