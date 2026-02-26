Medalla para la centenaria Josefa Giménez, del Sant Hospital de Tremp

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Josefa Giménez Navarro, usuaria desde 2023 de la Residència Sant Hospital de Tremp, recibió el martes la medalla de centenaria de la Generalitat de manos de Rut Bariego, delegada en Lleida de Drets Socials. La celebración tuvo lugar en las dependencias del centro residencial y contó con la presencia de familiares de la homenajeada, así como de la alcaldesa de Tremp, Sílvia Romero, y del presidente del consell comarcal del Pallars Jussà, Ramon Jordana.