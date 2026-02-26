Miki Núñez visita Ponent para rendir homenaje a los comedores escolares y poner en valor los hábitos alimentarios saludables

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

El cantante Miki Núñez ha visitado esta mañana Lleida y El Palau d'Anglesola en un acto de homenaje a los comedores escolares que gestiona la empresa Sercodaga, en el marco del proyecto 'Bo, Sa, d'Aquí', una iniciativa que promueve la alimentación saludable y el consumo de productos de proximidad. Ha visitado el instituto Manuel de Montsuar y el colegio Sant Jordi, en la capital del Segrià, y a una decena de centros educativos del Pla d'Urgell en un encuentro en el pabellón del Palau d'Anglesola.

Durante este acto, Núñez ha defendido la importancia de inculcar hábitos alimentarios saludables desde la infancia y puso de relieve el consumo de alimentos de proximidad y de temporada. El cantante ha señalado que la alimentación ha sido un tema muy presente en su vida y destacó la necesidad de que los escolares conozcan mejor los productos de su entorno y sigan una dieta equilibrada.

Miki Núñez ha aprovechado para charlar con algunos alumnos.Joan Gómez

Por su parte, el presidente del consell comarcal del Pla d'Urgell, Carles Palau, ha subrayado que la prioridad de la institución ha sido garantizar una alimentación saludable en los comedores escolares que gestiona directamente. El gerente de Sercodaga, Joan Vila, ha explicado que la firma trabaja en unos 40 centros del Pla d'Urgell y el Segrià y que gestiona en torno a 5.000 menús diarios. También ha remarcado la apuesta de la empresa para priorizar productos próximos y de calidad.

Miki Núñez probando algunos del platos de comedor escolar.Joan Gómez

La jornada ha servido para reivindicar el papel del comedor escolar no sólo como un servicio básico para las familias, sino también como un espacio educativo clave para fomentar una alimentación más sana y vinculada al territorio.