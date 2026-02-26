Quejas por la supresión de tumbas en Talarn

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Vecinos de Talarn criticaron ayer que las obras para mejorar la accesibilidad al cementerio han afectado a una veintena de tumbas que se han levantado con una pala excavadora sin aviso previo, según aseguran. Afirman que entre las tumbas afectadas estaban las de sus abuelos y califican la actuación de “basta, aunque sea legal”, añadiendo que podría haberse hecho de alguna otra manera menos invasiva. Por su parte, el alcalde, Alex Garcia, indicó que solo son una decena de tumbas afectadas de la primera mitad del siglo pasado. Remarcó que la actuación ha estado tres meses en exposición pública, se ha informado de las obras en los medios de comunicación y se han hecho 4 bandos. Añadió que eran necesarias y que los restos que se han reclamado se han reubicado en nichos y todos están documentados y guardados por si hay reclamaciones.