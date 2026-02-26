Teatro para niños del Pirineo en el Liceu

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Más de 300 alumnos de diez centros del Alt Urgell y Cerdanya asistieron ayer a la representación de La cuina de Rossini en el Gran Teatre del Liceu, dentro de un programa de artes y cultura en la educación promovido por la Generalitat. A su vez, el equipo de LiceuAprèn se ha desplazado en varias ocasiones a localidades del Alt Pirineu para completar sesiones de formación para cerca de 150 docentes. En paralelo, alumnos de Secundaria del Alt Urgell y de la EOI están trabajando en la obra La torre dels somnis, a la que asistirán en junio.