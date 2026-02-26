Termina la restauración de la iglesia de la Sang

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La iglesia de la Sang de Lleida ya luce su cubierta y fachadas restauradas tras unas obras que han permitido consolidar y proteger este edificio histórico, declarado Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN). La actuación, impulsada por la Congregació de la Puríssima Sang con apoyo económico de la Paeria, la Diputación y la Generalitat, ha supuesto una inversión cercana al medio millón de euros. Los trabajos han incluido la sustitución de la cubierta, la rehabilitación de las fachadas y la recuperación de elementos arquitectónicos, como un óculo decorativo que había permanecido oculto. La congregación adquirió en 1804 el antiguo templo del convento de Sant Antoni, y en 1876 se impulsó una profunda reforma.