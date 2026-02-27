A la espera de una residencia

Un total de 1.130 leridanos están en la lista de acceso a una plaza residencial para la tercera edad. Una cifra que no deja de aumentar ante el proceso de envejecimiento de la población y mientras que la Generalitat está en vías de abrir más centros. Según los datos aportados a SEGRE por la conselleria de Derechos Sociales, del total personas que aguardaban para poder acceder a una residencia, 707 no han renunciado nunca a una plaza y otras 423 lo han hecho una o más veces (hasta un total de 23). Por comarcas, el Segrià es la que concentra más personas en esta la lista, con 636, y también registra el mayor tiempo de retraso, con una media de 559 días. En número de personas en espera, le sigue el Urgell, con 83, pero en tiempo medio, la segunda comarca con una cifra más alta es el Alt Urgell, con 545 días de media.

Entretanto, 470 leridanos se encuentran actualmente en la lista de acceso para una plaza en un centro de día para la tercera edad. De estas, 280 no han renunciado nunca a una plaza y otras 190, lo han hecho una o más veces. El 60% se encuentran en la comarca del Segrià, a la que siguen Les Garrigues, con 69 usuarios en espera, y el Pallars Jussà, con 39. Para acceder a este tipo de recursos, el tiempo medio de espera oscila entre 216 días de la Segarra a solo uno en el caso de la Alta Ribagorça, según los datos de Derechos Sociales incluidos en una respuesta parlamentaria.

El departamento asegura que “somos plenamente conscientes de la situación y de las dificultades que supone para las personas afectadas y sus familias”. En este sentido, recuerda que ha aumentado “considerablemente” el número de personas en situación reconocida de dependencia: en 2019 había 176.000 en toda Catalunya y a finales de 2025 ya eran más de 244.000. Esto supone un aumento del 40% en seis años.

Plan en marcha del Govern para agilizar el proceso y mejorar la atención

Desde la conselleria de Derechos Sociales destacan que la mejora del sistema de dependencia “es una prioridad” y, por este motivo, pusieron en marcha hace un año un plan para corregir la falta de digitalización del sistema, la excesiva burocracia y la falta de personal valorador. El objetivo, remarcan, es reducir los tiempos de tramitación, acortar las listas de espera (tanto de valoración de grado de dependencia como para acceder a las prestaciones), y mejorar la calidad del servicio.Entre las medidas adoptadas destacan los formularios electrónicos con carga automática, mejora de la conexión entre sistemas y la calculadora inteligente para los costes y los copagos gracias a la inteligencia artificial. Asimismo, incluye el refuerzo de los equipos con la contratación de profesionales, y la incorporación de otros perfiles profesionales para hacer las valoraciones. También indica la simplificación de los trámites burocráticos a través de un nuevo decreto que permite unificar procesos y hacer triajes preliminares para reducir visitas innecesarias. La conselleria también apunta a una transformación digital “profunda” de la gestión de las solicitudes. En este sentido, señala que la plataforma vSocial ya se ha desplegado en casi todos los equipos valoradores y debe permitir tener un control en tiempo real del estado de los expedientes.Entre otras medidas, hay una prueba piloto con Salud para que la valoración y el plan individual de atención (PIA), lo que certifica a qué ayudas se tiene acceso, puedan ser elaborados por equipos multidisciplinares con profesionales de los centros de salud, los servicios de valoración de la dependencia, y los de los servicios sociales básicos de los ayuntamientos.

Una veintena de centros de titularidad propia de la Generalitat

La Generalitat cuenta con una veintena de centros de atención a la tercera edad de titularidad propia en las comarcas leridanas con 731 plazas. Aquí se incluyen residencias, centros de días y pisos tutelados, según apunta en una respuesta parlamentaria. Según cifras del pasado octubre, la provincia de Lleida cuenta con más de 5.600 plazas en residencias para la tercera edad. El pasado octubre, el Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya pidió un plan para construir centros residenciales y promover vivienda para personas mayores con servicios compartidos y proyectos de cesión de uso de vivienda. Por su parte, la Associació Catalana de Recursos Assistencials estimó que se necesitarán 80.000 nuevas plazas en residencias y 26.000 profesionales más en diez años en Catalunya, con la llegada de la generación del baby boom a la tercera edad. Así lo apuntó a finales de octubre en un estudio en el que cifraba en 63.213 las plazas residenciales y 20.177 las diurnas. Según la entidad, faltan profesionales y financiación.