Almacelles celebra este fin de semana la Festa de l'Aigua con cuatro días llenos de actividades

Almacelles pone en marcha este viernes 27 de febrero la Festa de l'Aigua, cuatro jornadas festivas que combinan música en directo, tradiciones populares y espectáculos familiares. El programa arranca con el toque de campanas al mediodía y se extiende hasta el lunes 2 de marzo, con propuestas para todos los públicos que tienen como eje central la sala polivalente del municipio.

La programación musical destaca por los conciertos de Band The Cool este viernes, acompañados de la sesión Flaix FM con los DJ Sergi Domene y Héctor Ortega. El sábado será el turno de Mazinger Band con DJ Joseph y DJ Maax, mientras que el domingo y lunes las orquestas Junior's y Montgrins ofrecerán bailes populares. Paralelamente, la cena popular del viernes noche reunirá decenas de vecinos en la sala polivalente, con reservas previas por 7 euros.

El bloque tradicional incluye el 70.º desfile de carrozas este domingo a las 17.00 horas por las ramblas de Almacelles, acompañada del 13.º concurso de comparsas que acostumbra a congregar una veintena de grupos participantes. Previamente, a las 12.00 horas, se celebrará el 46.º concurso nacional de grupos sardanistas en la plaza de la Villa, con la interpretación de la Juvenil de Agramunt.

El sábado a las 17.00 horas tendrá lugar el encuentro portadora de gigantes en la plaza de la Villa, consolidada desde el año pasado, que contará con el acompañamiento de los gralleros de Almacelles. El mismo día, a las 12.00 horas, el espectáculo familiar Superbailoteo de 3/4 de 15 animará los más pequeños en la sala polivalente. El lunes, la propuesta infantil será el Torrishow de La Raspa en la sala Arca.

El domingo por la mañana, el circuito de la Mina acogerá la concentración de vehículos 4x4 desde las 09.00 horas, una actividad que moviliza a los aficionados al motor de la comarca. A la misma hora, la pista de la antigua residencia de abuelos será escenario de la tirada de bolos entre equipos de Almacelles y pueblos del Segrià. También arrancará el XXXI Concurso de Pintura Rápida Villa de Almacelles, con una categoría infantil y juvenil, con exposición posterior al centro cultural el Casal.

El viernes a las 19.30 horas se hará la entrega del galardón Almacellenc del año 2025 y la mención Melcior de Guàrdia al Museo de Arquitectura y Urbanismo (MAU). Este mismo espacio inaugurará el sábado a las 18.30 horas la exposición Dins i fora, de Miriam Espurz. ¿Con respecto a las artes escénicas, el sábado a las 20.00 horas la sala Arca acogerá el espectáculo teatral Tal faràs, tal trobaràs? de El Celler d'Espectacles, descrita como una sátira de ultratumba.

Lunes 2 de marzo, festividad local, el programa incluye la misa mayor a las 11.00 horas en la iglesia de Mercè. A las 12.00 horas está prevista la inauguración de las nuevas habitaciones de la residencia de las personas mayores. Durante todo el día, las firetes tendrán un precio único de 2,5 euros. La jornada cerrará con el baile de tarde noche con la orquesta Montgrins en la sala polivalente, después del concierto de las 17.00 horas.