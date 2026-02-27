Realidad virtual para desestresar a los sanitarios

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La comunidad científica cuenta desde esta semana con una nueva herramienta para combatir el estrés en profesionales sanitarios. Una investigación desarrollada en el hospital Arnau de Vilanova y la Universitat de Lleida ha demostrado clínicamente que el uso de la Realidad Virtual Inmersiva (RVI) puede reducir los niveles de ansiedad en los profesionales de Urgencias y mejora la respuesta fisiológica ante el desgaste o el agotamiento laboral.

Se trata de una de las conclusiones de un proyecto impulsado hace tres años por la empresa Romero Polo. A finales de 2023, la compañía apostó por financiar esta línea de investigación del Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida), que consistía en “recrear bosques y espacios naturales” dentro del propio hospital. El objetivo era comprobar si la inmersión en la ‘naturaleza’, aún sin salir del centro de trabajo, podía frenar el estrés por el trabajo. Los investigadores analizaron los comportamientos de más de 131 profesionales del servicio de Urgencias, incluyendo médicos, enfermeras y auxiliares.

Las revistas científicas internacionales Cureus y Frontiers in Medicine se han hecho eco recientemente de la investigación, hecho que avala el éxito de la hipótesis y confirma la eficacia de la intervención tanto en médicos veteranos como en estudiantes en formación.